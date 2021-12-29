Лисовец рассказал, почему расходятся цифры по коллективному иммунитету в Петербурге

По словам Лисовца, при особо опасной инфекции достижение коллективного иммунитета считается при уровне 80%. В городе его достигли. Из этого делают вывод, что в Петербурге 100-процентный иммунитет.

В среду, 16 февраля, председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил, почему цифры коллективного иммунитета к ковиду расходятся в городе. На сегодняшний день он составляет 80%, в это число входит количество переболевших и привитых.

По словам Лисовца, при особо опасной инфекции достижение коллективного иммунитета считается при уровне 80%. В городе его достигли. Из этого делают вывод, что в Петербурге 100-процентный иммунитет.

По данным Минздрава, в Петербурге первично вакцинированы 3,5 млн людей. В комздраве приводят цифру 3,1 млн привитых. Лисовец рассказал, почему происходит такая разница в данных.

Мы имеем отчет от медорганизаций, которые получают вакцину через Комитет по здравоохранению, и учитываем людей, прошедших вакцинацию. Но у нас есть и силовые структуры, которые получают вакцину не от Комздрава, поэтому мы понимаем, что доля вакцинированных достигла целевого значения – 3,5 миллиона человек рассказал Лисовец.

Ранее c 21 февраля в Петербурге снимается запрет на проведение медосмотров.

Фото: Piter.tv