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С 21 февраля в Петербурге снимается запрет на проведение медосмотров
Сегодня, 16:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 21 февраля в Петербурге снимается запрет на проведение медосмотров

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Соответствующее постановление издано 16 февраля главным государственным санитарным врачом по Петербургу.

С 21 февраля в Петербурге снимается запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

С 21 февраля взрослые смогут снова проходить осмотры и диспансеризацию., получать плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Также будет разрешено проведение медицинских осмотров детей.

Соответствующее постановление издано 16 февраля главным государственным санитарным врачом по Петербургу.

Ранее Смольный назвал причины смягчения ограничений в Петербурге.

Фото: Комздрав

Теги: диспансеризация, осмотр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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