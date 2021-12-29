С 21 февраля в Петербурге снимается запрет на проведение медосмотров

Соответствующее постановление издано 16 февраля главным государственным санитарным врачом по Петербургу.

С 21 февраля в Петербурге снимается запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

С 21 февраля взрослые смогут снова проходить осмотры и диспансеризацию., получать плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Также будет разрешено проведение медицинских осмотров детей.

Соответствующее постановление издано 16 февраля главным государственным санитарным врачом по Петербургу.

Ранее Смольный назвал причины смягчения ограничений в Петербурге.

Фото: Комздрав