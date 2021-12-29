Смольный назвал причины смягчения ограничений в Петербурге

Такие меры связаны с улучшением эпидемиологической обстановки.

В Петербурге с 21 февраля отменят ряд коронавирусных ограничений. В частности, кафе и рестораны смогут работать до двух ночи, а петербуржцы – использовать вместо QR-кода сертификат о наличии антител.

Как рассказал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрея Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург", такие меры связаны с улучшением эпидемиологической обстановки в городе. На протяжении двух недель в городе наблюдается положительная динамика по числу новых инфицированных и госпитализаций с ковидом. Сейчас в больницах с ОРВИ, коронавирусом или пневмонией находятся 298 тысяч пациентов. Неделю назад, по словам Сараны, суточных госпитализаций было на 27,5% больше.

Фото: Piter.TV