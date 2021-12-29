С 21 февраля в Петербурге смягчат коронавирусные ограничения

Также с 21 февраля петербуржцы, имеющие антитела (иммуноглобулин G) к COVID-19 смогут получить QR код на портале Госуслуги.

С 21 февраля в Петербурге смягчается ряд антиковидных ограничений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский

В соответствии с постановлением, до 2:00 смогут работать заведения общепита, аквапарки, катки, аттракционы, цирки, кинотеатры и другие объекты развлечения и досуга. Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий также продлевается до 2:00. Однако, клубы (дискотеки), ночные кабаре по-прежнему запрещены. Запрещается проводить мероприятия в караоке, барах и иных заведения общепита.

Также с 21 февраля граждане, имеющие антитела (иммуноглобулин G) к COVID-19 смогут получить QR код на портале Госуслуги.

Также стало известно, что в Петербурге выздоравливающих после коронавируса детей стало вдвое больше, чем заболевающих.

Фото: Piter.tv