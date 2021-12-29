В Петербурге выздоравливающих после коронавируса детей стало вдвое больше, чем заболевающих

Если брать данные по школьникам, то за последние сутки выздоровело втрое больше детей, чем ушло на больничный.

В Петербурге количество детей, выздоравливающих от коронавируса, вдвое превышает количество детей, заболевающих СOVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Если брать данные по учащимся школ, то за последние сутки выздоровело втрое больше детей, чем ушло на больничный с подтвержденным коронавирусов.

По данным на 14 февраля, в больницах с новой коронавирусной инфекцией находятся 379 детей. При этом 43% инфекционных коек для несовершеннолетних свободны.

Накануне пансионат "Балтиец" в Репино перестал работать как COVID-обсерватор.

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