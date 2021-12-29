Пансионат "Балтиец" в Репино перестал работать как COVID-обсерватор

Это связано с тем, что Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для контактировавших с зараженными.

В понедельник, 14 февраля, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что обсерватор на базе пансионата "Балтиец" в Репино освободили от контактных с больными штаммом "омикрон".

К такому решению пришли, поскольку Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для контактировавших с зараженными. Так, теперь горожане при отсутствии симптомов могут работать и учиться.

В "Балтиец" попадали и те, кто просто контактировал с заболевшими, но не болели. Также в пансионате были и те, кто приехал из-за границы.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала до 11 тысяч человек.

Фото: Piter.tv