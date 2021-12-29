Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала до 11 тысяч человек

Количество умерших при этом находится на высоком уровне.

В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 11 384 новых случаев заражения COVID-10. Это на 9 тысяч меньше, чем сутками ранее.

За сутки выздоровели 7369 человек, скончались 70 человек. Количество заболевших часто снижается после выходных из-за меньшего объема тестирования. Такая же картина наблюдалась и неделю назад. При этом Петербург находится на первом месте по числу новых выявленных случаев. В Москве заболевших за последние 24 часа на 2 тысячи меньше.

Напомним, что с сегодняшнего дня отменили ограничения для несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV