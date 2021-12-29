  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коронавирусные ограничения для несовершеннолетних отменили в Петербурге с понедельника
Сегодня, 12:30
58
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Коронавирусные ограничения для несовершеннолетних отменили в Петербурге с понедельника

0 0

К привычному графику также вернутся все кружки дополнительного образования.

В понедельник, 14 февраля, в Петербурге решили не продлевать коронавирусные ограничения, введенные в начале февраля. 

Помимо снятия запрета на занятия в кружках дополнительного образования, теперь детям и подросткам разрешают посещать торговые центры, кинотеатры и кафе.

Напомним, ограничения действовали со 2 по 13 февраля, несовершеннолетним разрешила посещать только магазины и аптеки, а учащиеся 7-11 классов учились дистанционно. 

В Смольном уточнили, что введенные меры дали результат, однако их решили не продлевать.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии