Коронавирусные ограничения для несовершеннолетних отменили в Петербурге с понедельника

К привычному графику также вернутся все кружки дополнительного образования.

В понедельник, 14 февраля, в Петербурге решили не продлевать коронавирусные ограничения, введенные в начале февраля.

Помимо снятия запрета на занятия в кружках дополнительного образования, теперь детям и подросткам разрешают посещать торговые центры, кинотеатры и кафе.

Напомним, ограничения действовали со 2 по 13 февраля, несовершеннолетним разрешила посещать только магазины и аптеки, а учащиеся 7-11 классов учились дистанционно.

В Смольном уточнили, что введенные меры дали результат, однако их решили не продлевать.

Фото: Piter.tv