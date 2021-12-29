В Смольном заявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета

Полностью привито в городе 3,14 млн человек, в том числе 2 400 детей. При этом часть из них, около 800 тыс. горожан, теряет иммунитет из-за сроков давности болезни или прививки.

Во вторник, 15 февраля, первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета. Этим он поделился с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Сараны, город достиг 100% коллективного иммунитета, согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, где учитываются и переболевшие, и вакцинированные горожане.

Сарана добавил, что полностью привито в городе 3,14 млн человек, в том числе 2 400 детей. При этом часть из них, около 800 тыс. горожан, теряет иммунитет из-за сроков давности болезни или прививки. Ревакцинацию прошили всего 240 тыс. петербуржцев.

Ранее мы писали, что начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 компании "Генериум".

Фото: pexels