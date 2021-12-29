В исследованиях примут участие 660 человек, из них 400 - в Москве.

В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 компании "Генериум". Об этом сообщили в пресс-службе мэра российской столицы.

Исследования проводятся на базе шести московских поликлиник. В них принимают участие 400 человек. Кроме того, 260 добровольцев вызвались испытать новый препарат в других регионах страны - Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.

Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Добровольцев разделят на две группы. Каждому из них в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе — наоборот, но в виде инъекции – "Спутник V".

Отмечается, что специалисты будут наблюдать за добровольцами на протяжении одного года.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация ВОЗ вакцины "Спутник V" неизбежна.

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