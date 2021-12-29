Гинцбург: регистрация ВОЗ вакцины "Спутник V" неизбежна

Высокая эффективность и безопасность вакцины уже давно доказана, отметил специалист.

Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения неизбежна. Такое мнение выразил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью сербской газете "Политика".

Специалист напомнил, что все документы, необходимые для регистрации препарата, уже переданы ВОЗ. По словам Гинцбурга, высокая эффективность и безопасность "Спутника" уже давно доказана.

Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна, потому что эффективность и безопасность "Спутника V" – научный факт, подтвержденный в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах. Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи

Гинцбург отметил, аденовирусная платформа, на которой основывается "Спутник V", изучалась на протяжении более трех десятилетий. Он заверил, что отечественная вакцина полностью безопасна и у нее зарегистрировано каких-либо серьезных побочных эффектов.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в организации.

Фото: kremlin.ru