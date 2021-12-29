Эксперт заметила "хороший прогресс" в процессе признания препарата.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ. В эфире телеканала "Россия-24" специалист заметила, что настроена оптимистично касаемо предоставления препарату для профилактики ковида разрешения на использование. По ее словам, сейчас процесс регистрации ведется хорошо и может завершиться быстро.

Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение - это скажет комиссия, ничего не могу сказать. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

В настоящее время ВОЗ получила от РФПИ все необходимые документы для регистрации вакцины "Спутник V". Это произошло еще 30 декабря 2021 года. Решение относительно регистрации российской вакцины не может помешать отдельным странам запрещать въезд привитым "Спутником V" из России а свою территорию. Вуйнович напомнила, что даже зарегистрированные ВОЗ препараты некоторые государства не признают.

Вуйнович: пока неизвестно о тяжести заболевания, вызываемого новым подвидом "омикрона".

Фото и видео: YouTube / Россия-24

