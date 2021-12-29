Вуйнович: пока неизвестно о тяжести заболевания, вызываемого новым подвидом "омикрона"

В ВОЗ рассказали о малоизученности варианта ковида BA.2.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о том, что пока что ученым неизвестно о тяжести заболевания, вызываемого новым подвидом штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Речь идет о варианте мутации, получившей название BA.2. Такое заявление специалист сделала в эфире телеканала "Россия-24". В ВОЗ призывают граждан соблюдать эпидемиологическую осторожность.

Как будет вести себя BA.2, что касается тяжести, мы еще не знаем, так что надо быть осторожными…BA.2 практически вытесняет BA.1. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Напомним, что система здравоохранения Великобритании выявила в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2. По предварительным анализам и оценкам, данный вариант ковида распространяется с еще более высокой скоростью, чем обычный "омикрон".

ВОЗ обеспокоена последствиями пандемии для онкобольных.

Фото: пресс-центр ТАСС