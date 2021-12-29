ВОЗ обеспокоена последствиями пандемии для онкобольных

Ханс Клюге назвал ситуацию беспрецедентной и катастрофической.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена последствиями пандемии для онкологических больных. По мнению главы европейского бюро ВОХ Ханса Клюге, распространение ковида за последние два года оказало значительное негативное воздействие на пациентов, у которых диагностирован рак. Эти последствия эксперт считает "катастрофическими", так как процессы по скринингу, диагностике и лечению данной болезни беспрецедентно пострадали.

У каждого четвертого человека в Европе и Центральной Азии в течение жизни диагностируют рак, это одна из основных причин заболеваемости и смертности в Европейском регионе ВОЗ, на которую приходится более 20% всех смертей. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

В качестве примера Клюге указал на то, что на ранних стадиях пандемии в Бельгии диагноз инвазивных опухолей упал на 44%. В Италии число колоректальных скринингов сократилось на 46%.

ВОЗ: в Европе за неделю коронавирусом заразились 12 млн человек.

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