ВОЗ: в Европе за неделю коронавирусом заразились 12 млн человек

Ханс Клюге раскрыл статистику по числу госпитализаций и заражений.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что в европейском регионе за последнюю неделю было зарегистрировано 12 млн новых случаев заражения ковидом. Такую статистику на виртуальном брифинге с журналистами привел глава бюро ВОЗ Ханс Клюге. По словам специалиста, такие высокие показатели связаны с распространением по миру "омикрона".

Это самый высокий еженедельный показатель заболеваемости с начала пандемии, и в значительной степени он обусловлен высококонтагиозным вариантом "омикрон", распространяющимся с запада на восток. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

С начала 2022 года в регионе было зарегистрировано 30% всех случаев COVID-19 с начала пандемии. На территории ЕС и Центральной Азии фиксируется порядка 150 млн случаев инфицирования граждан ковидом. В 22% случаях проверки ПЦР-тестами результат оказывается положительным. Рост госпитализаций наблюдается в основном среди лиц, которые не прошли вакцинацию.

ВОЗ заявила о росте смертности из-за ковида в большинстве регионов мира.

Фото:

