Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность эпидситуацией на планете.

ВОЗ заявила о росте смертности из-за ковида в большинстве регионов мира. Такое заявление на брифинге с журналистами в Женеве сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также обеспокоен значительным и быстрым распространением "омикрона".

"Омикрон" был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год...Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

При этом эксперт считает "далекими от истины" слухи о том, что из-за высокой заразности южноафриканского варианта коронавирусной инфекции обществу предотвратить его передачу более невозможно, чем это было ранее. ВОз призывает национальные правительства вернуться к локдаунам. Специалисты рассчитывают на то, что власти задействуют все инструменты защиты населения, а не только массовую вакцинацию граждан.

Гебрейесус напомнил о том, что ковид продолжает "эволюционировать на наших глазах". К текущему времени внимание ВОЗ привлекают находятся четыре подвида омикрон-варианта. В частности, речь идет о варианте BA.2.

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