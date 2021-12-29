Японская клиника проведет доклинические испытания "Спутника V"

Hibiya Kokusai Clinic проведет ряд исследований по российским вакцинам от ковида.

Японская клиника представила проект проведения собственных доклинических испытаний "Спутника V" и "Спутник Лайт". Информация размещена в социальных сетях посольства Москвы в Токио. Известно, что над проектом работает местная медицинская организация Hibiya Kokusai Clinic. Официальная презентация состоялась 27 января.

Глава дипломатического представительства подчеркнул, что данные примеры кооперации основаны на совместном Плана сотрудничества по восьми приоритетным направлениям. Этот документ был согласован с российским президентом Владимиром Путиным и Синдзо Абэ, который в момент подписания находился в должности премьер-министра Японии. Дипломаты подчеркнули, что совместная работа говорит об укреплении двусторонних связей в области здравоохранения.

Представители японской клиники заметили, что российские аденовирусные вакцины пользуются доверием в международном медицинском сообществе. Специалисты из Hibiya Kokusai Clinic оценили дальнейшие этапы работы. В ее рамках ожидается сертификация препаратов "Спутник V" и "Спутник Лайт" на территории Японии. Ученые проверят рост антител к ковиду после прививок, насколько долго эти антитела будут содержаться в организме человека, а также уровень их эффективности и безопасность вакцин.

ВОЗ допустила признание "Спутника V" в 2022 году.

Фото: Минздрав России