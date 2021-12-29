ВОЗ допустила признание "Спутника V" в 2022 году

Мелита Вуйнович привела подробности по регистрации вакцин экспертами ВОЗ.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ допустила признание "Спутника V" в 2022 году. Мелита Вуйнович не исключила такой ситуации. Информацией специалист поделилась в эфире местного телеканала "Россия-24". В настоящее время ВОЗ включил для экстренного использования в чрезвычайных ситуациях (В период пандемии) только десять препаратов для профилактики ковида.

Десять вакцин было включено в список препаратов. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V". Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Эксперт заметила, что для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов. Речь идет не только сведения, касающиеся эффективности вакцины - туда попадает и статья в авторитетном журнале The Lancet, но и полный общий технический документ для заявки на регистрацию лекарственного препарата в ВОЗ. В этот реестр включено пять крупных модулей. Сейчас из всех российских вакцин от ковида только "Спутник V" подал заявку на регистрацию.

ВОЗ не видит опасности в вакцинации от ковида подростков и детей.

Фото: ТАСС

