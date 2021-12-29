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ВОЗ не видит опасности в вакцинации от ковида подростков и детей
Сегодня, 15:35
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ВОЗ не видит опасности в вакцинации от ковида подростков и детей

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Мелита Вуйнович рассказала о процессах по иммунизации несовершеннолетних пациентов.

Всемирная организация здравоохранения не видит опасности в вакцинации от коронавирусной инфекции подростков и детей. Такую позицию ВОЗ в эфире телеканала "Россия-24" огласила официальный представитель Мелита Вуйнович.

Здесь внимание огромно, так что мы не видим каких-то тревожных сигналов или знаков в процесс.к. Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование - все это надо пройти. Сильно тревожных сигналов не поступало.

Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Специалист заметила, что сейчас многие страны решились на вакцинацию данной категории граждан. Такие процессы ВОЗ связывает с активным распространением по миру "омикрон"-штамма, которая до сих пор тяжело поражает пациентов. ВОЗ призывает страны защищать уязвимые слои общества. 

ВОЗ допустила возможность выхода из острой фазы пандемии коронавируса.

Фото: WHO
 

Теги: воз, дети, массовая вакцинация, мелита вуйнович, подростки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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