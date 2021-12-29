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ВОЗ допустила возможность выхода из острой фазы пандемии коронавируса
Сегодня, 15:08
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ВОЗ допустила возможность выхода из острой фазы пандемии коронавируса

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Мелита Вуйнович рассказала о переходе к новой фазе пандемии.

Всемирная организация по здравоохранения допустила возможность выхода из острой фазы пандемии коронавируса. Такими сведениями с журналистами телеканала "Россия-24" поделилась официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она уточнила, что по стране фиксируются признаки выхода из пика инфекционной волны, но о завершении пандемии пока что речи не идет.

Пандемия в разных регионах мира имеет в одно и то же время неодинаковую интенсивность. Когда появился штамм "омикрон", - более высокая трансгрессивность, более низкая вирулентность, - это признаки того, что мы можем перейти к новой фазе.

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Эксперт уточнила прессе, что говорит не об окончательном выходе из пандемии коронавирусной инфекции, а только о возможном скором завершении острой фазы.

ВОЗ хотела бы, чтобы к концу года в каждой стране вакцинировали 70% населения.

Фото: WHO
 

Теги: воз, мелита вуйнович, омикрон-штамм, острвая фаза, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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