ВОЗ допустила возможность выхода из острой фазы пандемии коронавируса

Мелита Вуйнович рассказала о переходе к новой фазе пандемии.

Всемирная организация по здравоохранения допустила возможность выхода из острой фазы пандемии коронавируса. Такими сведениями с журналистами телеканала "Россия-24" поделилась официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она уточнила, что по стране фиксируются признаки выхода из пика инфекционной волны, но о завершении пандемии пока что речи не идет.

Пандемия в разных регионах мира имеет в одно и то же время неодинаковую интенсивность. Когда появился штамм "омикрон", - более высокая трансгрессивность, более низкая вирулентность, - это признаки того, что мы можем перейти к новой фазе. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Эксперт уточнила прессе, что говорит не об окончательном выходе из пандемии коронавирусной инфекции, а только о возможном скором завершении острой фазы.

ВОЗ хотела бы, чтобы к концу года в каждой стране вакцинировали 70% населения.

Фото: WHO

