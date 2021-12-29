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ВОЗ хотела бы, чтобы к концу года в каждой стране вакцинировали 70% населения
Сегодня, 14:45
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ВОЗ хотела бы, чтобы к концу года в каждой стране вакцинировали 70% населения

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Мелита Вуйнович назвала цели ВОЗ на 2022 год.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на то, что к концу 2022 года в каждой стране будет привито от коронавирусной инфекции не менее 70% населения. Такими пожеланиями с журналистами телеканала "Россия-24" поделилась официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Мы говорим сейчас о странах, которые не могут себе позволить, которые не имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину. Эти поставки увеличиваются.

Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Эксперт обозначила, что перед международной организацией стоит цель, чтобы до середины сентября текущего года практически 40% населения каждого государства прошли через полный курс вакцинации. Достижение 70% уровня позволит ВОЗ и правительствам снизить показатель по распространению инфекции, а также предупредить дальнейшее протекание пандемии.

Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном".

Фото: WHO

Видео: YouTube / Россия-24
 

Теги: воз, массовая вакцинация, мелита вуйнович
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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