ВОЗ хотела бы, чтобы к концу года в каждой стране вакцинировали 70% населения

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на то, что к концу 2022 года в каждой стране будет привито от коронавирусной инфекции не менее 70% населения. Такими пожеланиями с журналистами телеканала "Россия-24" поделилась официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Мы говорим сейчас о странах, которые не могут себе позволить, которые не имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину. Эти поставки увеличиваются.
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ
Эксперт обозначила, что перед международной организацией стоит цель, чтобы до середины сентября текущего года практически 40% населения каждого государства прошли через полный курс вакцинации. Достижение 70% уровня позволит ВОЗ и правительствам снизить показатель по распространению инфекции, а также предупредить дальнейшее протекание пандемии.
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Фото: WHO
Видео: YouTube / Россия-24
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