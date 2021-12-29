Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном"

Любой не болевший ранее COVID-19 человек предрасположен к заражению штаммом "омикрон". Об этом в беседе с РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Специалист отметил, первые исследования "омикрона" сообщают о более легком течении заболевания по сравнению с другими вариантами коронавируса, однако масштабы его распространения намного больше. По словам Горелова, этот фактор является причиной внушительного числа госпитализаций ковид-больных, которое, уверен инфекционист, в ближайшее время сокращаться не будет.
На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном".
Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.
Ранее в ВОЗ не исключили появления более заразных штаммов, чем "омикрон".
Фото: Piter.TV
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