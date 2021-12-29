Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном"

Инфекционист уверен, что в ближайшее время число госпитализаций сокращаться не будет из-за этого штамма.

Любой не болевший ранее COVID-19 человек предрасположен к заражению штаммом "омикрон". Об этом в беседе с РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист отметил, первые исследования "омикрона" сообщают о более легком течении заболевания по сравнению с другими вариантами коронавируса, однако масштабы его распространения намного больше. По словам Горелова, этот фактор является причиной внушительного числа госпитализаций ковид-больных, которое, уверен инфекционист, в ближайшее время сокращаться не будет.

На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном". Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее в ВОЗ не исключили появления более заразных штаммов, чем "омикрон".

Фото: Piter.TV