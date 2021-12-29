В ВОЗ не исключили появления более заразных штаммов, чем "омикрон"

Чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей изменяться.

Будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем "омикрон". Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в ролике "Наука за пять минут", опубликованном на сайте ВОЗ.

По ее словам, чем больше циркулирует коронавирус, тем больше у него возможностей изменяться. Его новые варианты могут вызывать заболевания "большей или меньшей тяжести", однако они тоже будут способны избегать воздействия иммунитета, предупредила специалист.

"Омикрон" не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность. Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ

Она призвала снизить риск появления новых штаммов, что необходимо для предотвращения тяжелых заболеваний и недопущения перегрузки систем здравоохранения.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что "омикрон" не станет заключительным штаммом коронавируса.

Видео: Youtube / World Health Organization (WHO)