Гинцбург: "омикрон" не станет заключительным штаммом коронавируса

Необходимо нарастить темпы вакцинации до 75-80 процентов населения за шесть месяцев, отметил специалист.

Штамм "омикрон" не станет последним вариантом коронавируса, такое мнение в интервью "Интерфаксу" выразил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению специалиста, быстрые темпы распространения COVID-19 увеличивают вероятность появления иных мутаций, поэтому говорить об "омикроне" как о выходе из пандемии преждевременно.

Он [штамм "омикрон"] нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы. Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи

Для борьбы с темпами распространения коронавируса необходимо нарастить темпы вакцинации до 75-80 процентов населения за шесть месяцев, считает эксперт. Если этого не сделать, отметил Гинцбург, то может появиться еще более опасный штамм, который не будет реагировать на имеющиеся на данный момент вакцины.

Ранее в США назвали симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19.

Фото: kremlin.ru