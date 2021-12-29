Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19

На заражение "омикроном" могут указывать першение и боль в горле.

На заражение штаммом "омикрон" могут указывать першение и боль в горле. Об этом в интервью телевизионному каналу NBC Chicago сообщила комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

По ее словам, о заболевания при этих симптомах можно судить еще до получения результата тестирования на COVID-19.

Боль в горле является наиболее распространенным симптомом для прогнозирования положительного теста на COVID-19. Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором. Эллисон Арвади, сообщила комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго

Специалист призвала людей, у которых есть симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились ковидом, пока тестирование не покажет обратное.

Главный инфекционист депздрава Москвы Светлана Сметанина ранее заявила, что симптомы заражения штаммом "омикрон" совпадают с классическим проявлением ОРВИ, поэтому на первых порах в лечении помогут препараты из домашней аптечки, рецепт для которых не нужен. Облегчить течение болезни, по ее словам, помогут обильное питье, жаропонижающие и противовирусные лекарства.

Ранее стало известно, как выявить "омикрон" у ребенка.

Видео: www.nbcchicago.com