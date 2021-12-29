Эксперт рассказала о лечении при первых признаках "омикрона"

Начало заболевания сопровождается интоксикацией, высокой температурой, головной и мышечной болью.

Симптомы заражения штаммом "омикрон" совпадают с классическим проявлением ОРВИ, поэтому на первых порах в лечении помогут препараты из домашней аптечки, рецепт для которых не нужен. Об этом в беседе с ТАСС заявила главный инфекционист депздрава Москвы Светлана Сметанина.

Облегчить течение болезни помогут обильное питье, жаропонижающие и противовирусные лекарства. Так, Сметанина советует употреблять не менее двух литров воды в день, измерять температуру, а также принимать ибупрофен и парацетамол. Однако, если температура не спадает на протяжении нескольких суток, то необходимо обратиться к врачу.

Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. Светлана Сметанина, инфекционист

Для снижения болевых ощущений в горле она посоветовала применять средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами. Заложенность носа помогут устранить сосудосуживающие капли и промывание носа растворами на основании морской воды.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что "омикрон" достигнет пика в России через две недели.

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