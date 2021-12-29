Вирусолог Альтштейн: "омикрон" достигнет пика в России через две недели

По его прогнозам специалиста, число заболевших "омикроном" в РФ не превысит 60 тысяч.

Штамм коронавируса "омикрон" достигнет своего пика в России через две недели. Об этом в интервью телеканалу "360" сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Такие выводы можно сделать на основании сведений, полученных от зарубежных стран, отметил эксперт.

Это основано на наблюдении за ходом эпидемии "омикрона". Как она идет в африканских странах, как она идет в Великобритании, ну и в какой-то мере – в США. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он отметил, что не стоит надеяться, что пандемия COVID-19 пройдет за две недели. Данный срок необходим вирусу, чтобы "забраться на пик", а далее последует снижение заболеваемости, о чем говорит опыт других государств, подчеркнул Альтштейн. По его прогнозам, в России число заболевших "омикроном" не превысит 60 тысяч.

Ранее вирусолог Александр Лукашев заявил, что в течение двух недель большинство россиян переболеет "омикроном". По его мнению, больше всего рискуют заразиться граждане, которые "не в полной самоизоляции".

Фото: Piter.TV