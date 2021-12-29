Вирусолог Лукашев: в течение двух недель большинство россиян переболеет "омикроном"

Специалистам неизвестно, в какой степени "омикрон" вытеснит более летальные штаммы.

Большинство граждан России переболеет штаммом коронавируса "омикрон" в ближайшие две недели. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил вирусолог Александр Лукашев.

По его словам, на данный момент специалистам неизвестно, в какой степени "омикрон" вытеснит более летальные штаммы, а также появятся ли новые варианты коронавируса после него.

Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся с омикрон-штаммом будут под риском заражения. В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Александр Лукашев, вирусолог

Он подчеркнул, с "омикроном" ситуация спокойнее, так как экспертами установлено что число смертей среди зараженных южноафриканским вариантом вируса намного меньше. В России, считает Лукашев, пик заболеваемости наступит в скором времени, после чего начнется быстрый спад числа заражений.

Ранее вирусолог Чепурнов спрогнозировал заболеваемость ковидом в России по 100 тысяч человек в день.

Фото: Piter.tv