Вирусолог спрогнозировал заболеваемость ковидом в России по 100 тысяч человек в день

Россиянам посоветовали защищаться от заражения вирусом с помощью СИЗ, а также соблюдать гигиену рук.

На пике новой вспышки коронавируса в России могут фиксировать более 100 тысяч заболевших. Об этом в интервью телеканалу "360" заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По словам эксперта, если в новую волну будет преобладать штамм "омикрон", то заболевания протекать будут легче в сравнении с предыдущими штаммами коронавируса. Об этом же свидетельствуют данные из других государств, отметил Чепурнов.

Превысит [85 тысяч случаев], потому что во всех странах, куда он пришел, пики выше в три-четыре раза. Вот и у нас, если мы возьмем на пике "дельты" 40 тысяч в день и умножим на три, то будет больше 100 тысяч. Александр Чепурнов, руководитель лаборатории ФИЦ ФТМ

Он посоветовал защищаться от заражения коронавирусом с помощью ношения средств индивидуальной защиты, а также соблюдать гигиену рук.

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России выявили 30 726 случаев заболевания COVID-19, умерли от ковида 670 человек. Общее число выздоровевших за последние 24 часа составило 19 756.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной.

Фото: Piter.tv