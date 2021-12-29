За сутки в России выявили 30 726 случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 670 человек, накануне – 686.

За минувшие сутки в России выявили 30 726 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 29 230. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (7529), Санкт-Петербурге (4132) и Московской области (3388). Всего за пандемию по состоянию на 17 января выявлено 10 834 260 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 670 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (67), Санкт-Петербурге (65) и Подмосковье (44). Всего с начала пандемии умерли 321 990 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 19 756, за весь период пандемии – 9 878 371.

Ранее мы сообщали, что Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V" иностранцам.

Фото: Piter.tv, стопкоронавирус.рф