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Стало известно, как выявить "омикрон" у ребенка
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Стало известно, как выявить "омикрон" у ребенка

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Петербургские врачи назвали симптомы нового штамма у детей.

За минувшие сутки в Петербурге подхватили новый штамм коронавируса более тысычи жителей Северной столицы. Известно, "омикрон" опасен и для детей. Врачи города рассказали вице-губернатору Ирине Потехиной, по каким признакам можно понять, что ребенок заразился новым штаммом COVID-19. Об этом чиновник сообщила на своей странице "ВКонтакте".

По словам Потехиной, главным признаком болезни является насморк. Если у детей наблюдается ринит, то следует оставить его дома и сдать тест на коронавирус. Температура поднимается не во всех случаях, отмечают медики. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге прогнозируют рост числа заболеваний ковидом до 10 тыс. в день. А пациенты с легким течением COVID-19 смогут приходить в поликлиники города.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, как выявить, омикрон, признаки болезни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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