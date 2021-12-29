Пациенты с легким течением COVID-19 смогут приходить в поликлинику в Петербурге

По сравнению со вчерашним днем прирост новых случаев составил 24%.

Пациенты с ковидом сами будут приходить в поликлинику. Об этом на брифинге с журналистами в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передал корреспондент Piter.TV.

Это касается только тех пациентов, которые переносят заболевание легко. Они смогут сдать анализы, получить лекарства и больничный. Потоки посетителей поликлиники должны быть разведены. Правила вступят в силу с понедельника. Добираться до медучреждения на общественном транспорте будет запрещено: либо пешком, либо на личном транспорте. Работать в соответствующем режиме будут не все поликлиники. Их список будет опубликован на сайте Комитета по здравоохранению в начале следующей неделе. Нововведение будет актуально и для тех, кто получил положительный тест на коронавирус, но не обращался в медучреждение. Он сможет прийти в поликлинику, и пациенту поставят официальный диагноз.

Количество амбулаторных больных COVID-19 в Петербурге скоро превысит 100 тысяч, а, может быть, и 150 тысяч, сказал Лисовец.

Фото: Piter.TV