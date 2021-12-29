В Петербурге прогнозируют рост числа заболеваний ковидом до 10 тыс. в день

Прирост по сравнению с днем ранее составил 24 процента. Если предположить, что такой темп прироста сохранится, то очевидно, что завтра мы можем ожидать уже более 7,5 тысячи переболевших.

Стало известно, что число новых случаев коронавируса в начале следующей недели может превысить 10 тыс. человек в сутки.

Как рассказал председатель комздрава Дмитрий Лисовец, на сегодняшний день в Петербурге выявлено уже более 5 тыс. случаев. Прирост по сравнению с днем ранее составил 24 процента. Если предположить, что такой темп прироста сохранится, то очевидно, что завтра мы можем ожидать уже более 7,5 тысячи переболевших, а в начале следующей недели – более 10 тысяч.

Отметим, что за последние сутки выявили 5 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Эта цифра стала максимальной.

Ранее пациенты с легким течением COVID-19 смогут приходить в поликлинику в Петербурге. По сравнению со вчерашним днем прирост новых случаев составил 24%.

Фото: Piter.tv

