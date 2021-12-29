В Петербурге прогнозируют рост числа заболеваний ковидом до 10 тыс. в день

Стало известно, что число новых случаев коронавируса в начале следующей недели может превысить 10 тыс. человек в сутки.
Как рассказал председатель комздрава Дмитрий Лисовец, на сегодняшний день в Петербурге выявлено уже более 5 тыс. случаев. Прирост по сравнению с днем ранее составил 24 процента. Если предположить, что такой темп прироста сохранится, то очевидно, что завтра мы можем ожидать уже более 7,5 тысячи переболевших, а в начале следующей недели – более 10 тысяч.
Отметим, что за последние сутки выявили 5 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Эта цифра стала максимальной.
Ранее пациенты с легким течением COVID-19 смогут приходить в поликлинику в Петербурге. По сравнению со вчерашним днем прирост новых случаев составил 24%.
Фото: Piter.tv
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