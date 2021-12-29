Математик Боровков: в апреле мы снова можем вернуться к большому числу заболевших коронавирусом

Ученый не считает, что пандемия подошла к своему концу.

Руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков считает, что пятая волна коронавируса не будет последней. Летом заболеваемость может начать расти вновь из-за туристов и нового штамма. Об этом ученый сообщил "РИА Новости".

По словам Боровкова, до лета коронавирус будет будет медленно отступать. Спуск будет более пологий, чем подъем.

Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически, мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост. Алексей Боровков.

Рост новых случаев в Петербурге летом может быть обусловлен "белыми ночами" и большим количеством туристом. Кроме того, если новый штамм ковида попадет в Россию, то "интенсивное перемешивание может породить очередную волну".

Дальше лета заглядывать не стоит, так как за этот период может произойти много событий. Прогноз актуален до начала следующей волны.

Фото: Piter.tv