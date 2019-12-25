В Китае зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявлено в провинции Цзилинь – 895 человек.

Китайские врачи зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. В минувшие сутки положительный ПЦР-тест получили 1 337 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявлено в провинции Цзилинь – 895 человек. Ещё 75 инфицированных обнаружили в закрытом на локдаун Шэньчжэне. Также на COVID-симптомы пожаловался 41 человек в Шанхае. Как правило, у пациентов находили омикрон-штамм.

Ранее мы сообщили, что по прогнозу вирусолога Альтштейна, заболеваемость COVID-19 в России снизиться к июню.

Фото: Piter.TV