Вирусолог Альтштейн: заболеваемость COVID-19 в России снизиться к июню

Вирусолог подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в России отличается от той, что была два года назад. Он уверен, что эпидемия уйдет "своими механизмами".

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России. Он уверен, число новых случаев заражения существенно снизится к июню. Об этом пишет Lenta.ru.

Альтштейн напомнил, что сроки завершения эпидемии зависят от количества вакцинированных. По его словам, в России более 50% людей уже прошли вакцинацию. Кроме того, многие россияне перенесли коронавирус.

В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню. Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор

Вирусолог подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в России отличается от той, что была два года назад. Он уверен, что эпидемия уйдет "своими механизмами".

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Фото: Piter.TV