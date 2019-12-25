Вирусолог Альтштейн: заболеваемость COVID-19 в России снизиться к июню

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России. Он уверен, число новых случаев заражения существенно снизится к июню. Об этом пишет Lenta.ru.
Альтштейн напомнил, что сроки завершения эпидемии зависят от количества вакцинированных. По его словам, в России более 50% людей уже прошли вакцинацию. Кроме того, многие россияне перенесли коронавирус.
В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню.
Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор
Вирусолог подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в России отличается от той, что была два года назад. Он уверен, что эпидемия уйдет "своими механизмами".
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Фото: Piter.TV
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