Подштамм "омикрона" уже выявили в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. В Восточной Европе новую мутацию пока не обнаружили.

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил вероятность новой волны коронавируса в России. Об этом сообщила "Вечерняя Москва".

По мнению специалиста, новый подштамм "омикрона" ВА.2 может быть заразнее своих предшественников. Активность мутации может стать причиной новой вспышки COVID-19 в Китае. Подштамм "омикрона" уже выявили в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. В Восточной Европе новую мутацию пока не обнаружили.

Врач отметил, что "дельтакрон" практически изжил себя. Появление нового подштамма "омикрона" стало возможным благодаря мутациям, которые произошли с исходной версией "омикрона". Всего у побочной линии штамма насчитывается 28 мутаций. Он на 30% заразнее исходного омикрон-варианта.

Ранее Альтштейн говорил, что заболеваемость COVID-19 в России снизиться к июню.

Фото: Piter.TV