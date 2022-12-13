На мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев

Её сделают для бесперебойного движения в период капремонта станции метро "Ладожская".

В целях обеспечения бесперебойного движения трамваев по мосту Александра Невского для перевозки пассажиров в период капремонта станции метро "Ладожская" на мосту будет создана выделенная полоса. Она будет обустроена путем обособления трамвайного полотна при помощи делиниаторов. Планируется установить 1 073 дорожных делиниаторов.

Это позволит обособить движение четырех трамвайных маршрутов, в числе которых маршруты №№ 39 и 30. Последний из них специально будет открыт для обслуживания пассажиров на период ремонта "Ладожской".

Трамвай № 30 будет курсировать от метро "Ладожская" через "Новочеркасскую" до Площади Александра Невского, а проезд на нем будет бесплатным. Интервал движения на маршруте составит 4 минуты.

"Ладожскую" планируют закрыть на капремонт 4 марта.

Фото: Piter.tv