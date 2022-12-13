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"Ладожскую" планируют закрыть на капремонт 4 марта
Сегодня, 11:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Ладожскую" планируют закрыть на капремонт 4 марта

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Ранее единственную заявку на ремонт станции метрополитена подала компания "Ленспецавтоматика".

Через полторы недели ГУП "Петербургский метрополитен" планирует подписать контракт на капитальный ремонт станции "Ладожская".

Как рассказали "Деловому Петербургу" 27 января в комитете по транспорту, станцию планируют закрыть на ремонт 4 марта. Ранее это планировалось сделать 8 февраля. 

Ранее единственную заявку на ремонт станции метрополитена подала компания "Ленспецавтоматика". Тогда решение о заключении договора не было принято из-за жалобы в ФАС на заказчика капремонта. Данная жалоба была признана необоснованной.

Фото: Piter.tv

Теги: капремонт, ладожская, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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