"Ладожскую" планируют закрыть на капремонт 4 марта

Ранее единственную заявку на ремонт станции метрополитена подала компания "Ленспецавтоматика".

Через полторы недели ГУП "Петербургский метрополитен" планирует подписать контракт на капитальный ремонт станции "Ладожская".

Как рассказали "Деловому Петербургу" 27 января в комитете по транспорту, станцию планируют закрыть на ремонт 4 марта. Ранее это планировалось сделать 8 февраля.

Ранее единственную заявку на ремонт станции метрополитена подала компания "Ленспецавтоматика". Тогда решение о заключении договора не было принято из-за жалобы в ФАС на заказчика капремонта. Данная жалоба была признана необоснованной.

Фото: Piter.tv