С 1 марта вход в вестибюль станции "Сенная площадь" будет ограничен

На станции будет идти капитальный ремонт эскалатора.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора на станции метро "Сенная площадь" с 1 марта по 28 апреля вход в вестибюль станции будет ограничен. Об этом напомнил Комитет по транспорту.

По будням с 8:15 до 12:10 вход для пассажиров закрыт. Станция метро будет работать только на выход прибывших пассажиров. С 16:00 до 19:00 вход в вестибюль станции метро будет ограничен. Вестибюль полностью закроют для входа и выхода пассажиров 25 и 26 марта.

В часы ограничения войти на станцию метро "Сенная площадь" можно через вестибюли станций "Спасская" и "Садовая", входящие в единый пересадочный узел.

Также второй вестибюль станции метро "Площадь Ленина" будет закрыт на вход в марте четыре дня.

Фото: Piter.tv