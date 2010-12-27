На станции "Озерки" отремонтируют эскалатор

Вход в наземный вестибюль будет ограничен с 29 июля по 27 сентября.

Из-за капитального ремонта эскалатора вход в вестибюль станции "Озерки" будет ограничен по рабочим дням с 29 июля по 27 сентября 2019 года в промежутке с 7:45 до 9:30. Об этом в четверг, 25 июля сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Сотрудники подземки попросили пассажиров учитывать ограничения при планировании маршрутов.

"Озерки" открыта 19 августа 1988 года и входит в состав Московско-Петроградской линии. Она расположена между станциями "Удельная" и "Проспект Просвещения". Свое название станция получила по историческому району, в котором она находится.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что у финансового блогера из Петербурга угнали иномарку за 2 млн рублей.

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