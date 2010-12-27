У финансового блогера из Петербурга угнали иномарку за 2 млн рублей

Это случилось вчера, 24 июля.

У видеоблогера Рами Зайцмана украли иномарку более, чем за 2 миллиона рублей. О своей пропаже он сообщил в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По его словам, машина была припаркована между домами по улице Федорова и улице Михаила Дудина. Черный "Лексус" угнали 24 июля в 17:50. Он рассказал подписчикам, что отошел от авто всего на пять минут.

По факту кражи завели уголовное дело.

Роман Зайцман ведет блог на YouTube, в котором рассказывает о финансовой грамотности и о том, как эффективно распоряжаться своими средствами.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобиль каршеринга врезался в автобус на улице Профессора Качалова.

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