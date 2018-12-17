Автомобиль каршеринга врезался в автобус на улице Профессора Качалова

Столкновение было не сильным.

В четверг, 25 июля около 9:00 водитель каршерингового автомобиля "Яндекс.Драйв" врезался в автобус на улице Профессора Качалова Невского района. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель хотел развернуться через двойную сплошную. Столкновение было не сильным, но из-за ДТП образовалась большая пробка. К тому же, пассажирам общественного транспорта пришлось прокладывать себе другие маршруты.

Пострадавших в аварии нет. На месте работали сотрудники ДПС.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте