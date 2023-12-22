В Невском районе "легковушка" сбила девушку-пешехода

До приезда врачей пострадавшая не могла самостоятельно подняться, ее увезла карета скорой помощи.

На перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Чудновского в Невском районе Петербурга вечером 10 января легковой автомобиль сбил девушку-пешехода. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Сообщается, что машину поднимали домкратом. До приезда врачей пострадавшая не могла самостоятельно подняться, ее увезла карета скорой помощи.

О состоянии девушки информации нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: на автодороге "Гатчина – Ополье" эвакуатор сбил насмерть пешехода.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург