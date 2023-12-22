На автодороге "Гатчина – Ополье" эвакуатор сбил насмерть пешехода

Женщина-пешеход находится в тяжёлом состоянии.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 9 километре автодороги "Гатчина – Ополье" в Ленобласти. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На 9 километре автодороги "Гатчина-Ополье" 10 января в 11:40 водитель (34 года) эвакуатора Isuzuи, двигаясь от поселка Борницы в сторону поселка Войсковицы, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на двух пешеходов – мужчину и женщину.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших.

Также полиция разбирается в причинах аварии с велокурьером на Васильевском острове.

Фото: МВД