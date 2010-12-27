Пенсионерка сообщила о готовящемся теракте в Калининском районе

Она вызвала спасателей в собственный дом. Ничего подозрительного в нем не нашли.

В среду, 24 июля от 56-летней жительницы дома №32 на ул. Карпинского в Калининском районе Петербурга поступило сообщение о готовящемся теракте. Пенсионерка назвала адрес своего проживания и бросила трубка, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Звонок поступил в службу "112" в 17:46. Здание осмотрели и не нашли в нем никаких взрывчатых устройств. Эвакуацию проводить не стали, а вот пенсионерку задержали и изъяли у нее мобильный телефон. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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