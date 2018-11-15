На реке Карповке появился плавучий сад с луком и салатом

Он прикреплен к набережной цепями.

Активисты из группы "Друзья Карповки" спустили на воду плавучий сад. Он украсил набережную реки Карповки, 27. Конструкция появилась в воскресенье, 21 июля.

По словам активистов, они переживают за экологию реки и проводят эксперимент с плавучей очистительной станцией из водных растений, фильтрующих воду. Замеры воды проанализируют на мутность, цветность, жесткость, pH, ICP-MS, на общий органический углерод и азот.

На прошлой неделе все наравнодушные к состоянию реки Карповки приняли участие в спуске плавучего сада на воду. Они собрали пазл из десяти деталей, а внутрь вставили растения с землей - ирис, дербенник, осоку, лук, салат, аир, белокопытник. Сад прикрепили цепями к набережной, чтобы не уплыл.

Создатели рассказали, что таким образом они хотят привлечь внимание горожан и комитета по природопользованию Петербурга к экологической проблеме. Ни раз река меняла свой цвет.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished