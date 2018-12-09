Река Карповка порыжела у Геслеровского моста

Река Карповка в районе Геслеровского моста порыжела. Об этом 10 июня сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.
По словам петербуржцев, Карповка не только изменила свой цвет, но и запенилась. Источник рыжих полос на воде они обнаружили в районе 22-го дома. Запрос о причине изменения цвета воды уже отправили в Роспотребнадзор.
Инциндент с Карповкой происходит не в первый раз. В мае виновником того, что вода окрасилась в белый цвет, был ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Также ранее Piter.TV рассказывал о том, что Карповка была фиолетовой.
Фото: wikipedia.org
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