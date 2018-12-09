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Река Карповка порыжела у Геслеровского моста
11 июня, 8:21
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nadezhda_sib

Река Карповка порыжела у Геслеровского моста

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Река окрашивается уже не в первый раз.

Река Карповка в районе Геслеровского моста порыжела. Об этом 10 июня сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев. 

По словам петербуржцев, Карповка не только изменила свой цвет, но и запенилась. Источник рыжих полос на воде они обнаружили в районе 22-го дома. Запрос о причине изменения цвета воды уже отправили в Роспотребнадзор.

Инциндент с Карповкой происходит не в первый раз. В мае виновником того, что вода окрасилась в белый цвет, был ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Также ранее Piter.TV рассказывал о том, что Карповка была фиолетовой

Фото: wikipedia.org

Теги: геслеровский мост, карповка, петроградский район, рыжий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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