Река Карповка порыжела у Геслеровского моста

Река окрашивается уже не в первый раз.

Река Карповка в районе Геслеровского моста порыжела. Об этом 10 июня сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

По словам петербуржцев, Карповка не только изменила свой цвет, но и запенилась. Источник рыжих полос на воде они обнаружили в районе 22-го дома. Запрос о причине изменения цвета воды уже отправили в Роспотребнадзор.

Инциндент с Карповкой происходит не в первый раз. В мае виновником того, что вода окрасилась в белый цвет, был ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Также ранее Piter.TV рассказывал о том, что Карповка была фиолетовой.

Фото: wikipedia.org