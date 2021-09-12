На Васильевском острове перевернулся автомобиль такси "Ситимобил"

Участником ДТП стал и каршеринг.

На 19-й линии Васильевского острова автомобиль такси "Ситимобил" влетел в каршеринг "Яндекс.Драйв" и перевернулся. Об этом сообщили свидетели аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 12 сентября.

ДТП произошло утром в воскресенье. В результате случившегося, по предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидцы отмечают, что водитель такси выглядел уставшим и сонным. А в автомобиле "Яндекс.Драйв" в момент ДТП шофера и пассажиров не было.

В Сети пользователи с юмором прокомментировали инцидент. Но некоторые посочувствовали уставшему водителю такси.

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Известно, что перевернутую машину уже поставили на колеса. На видео можно посмотреть, как сотрудники МЧС справлялись с задачей.

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