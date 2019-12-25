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Петербуржцы выбрали вариант расположения вестибюля станции метро "Театральная"
Сегодня, 12:04
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы выбрали вариант расположения вестибюля станции метро "Театральная"

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В комитете по развитию транспортной инфраструктуры подвели итоги голосования за расположение станции метро "Театральная". Больше всего голосов получил вариант расположения на Театральной площади.

Его выбрали 59,1% респондентов, которые приняли участие в опросе в "ВКонтакте", и 56% участников в Telegram. В общей сложности за вариант проголосовали более 10 тысяч человек.

Итоги будут представлены и учтены на следующем заседании Технического совета при КРТИ. Голосование проводилось с 1 по 15 июня в соцсетях Комитета. 

Станцию планируют открыть в 2026 году. Она станет продолжением "оранжевой" линии. 

Фото: КРТИ
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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